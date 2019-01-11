Обь в районе Нижневартовска местами не замёрзла до сих пор

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-11T10:31:18+03:00

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В Нижневартовске сейчас стоят трескучие морозы. По ночам столбики термометров опускаются до минус 39 градусов. Однако река Обь до сих пор местами не замёрзла и представляет опасность.

По информации Управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска, средняя толщина льда на реке Обь в границах города составляет 53 см. Замеры производились в районе старой части города, храма Рождества Христова, а также вблизи реки Рязанки. Толщина льда на Комсомольском озере составляет 44 см.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Нижневартовска призывают вартовчан и гостей города при выходе на лед быть предельно внимательными и соблюдать правила безопасности. Стоит помнить, что на реке Обь есть места, где лед не образовывается даже после затяжных морозов. Родителям рекомендуют провести с подростками профилактическую беседу и запретить выходить на лед.