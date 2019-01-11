В Сургуте жильцы многоквартирного дома 8 дней не замечали в подъезде убитого мужчину

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-11T14:39:38+03:00

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Подумала, что пьян и продолжила делать уборку уборщица одного из многоквартирных домов по улице Университетская в Сургуте. Спустя сутки женщина вновь пришла наводить порядок и обнаружила, что лежащий мужчина не сменил позу. На место немедленно вызвали полицейских.

Как сообщает официальная группа «Сургутский район» в соцсети ВКонтакте, мёртвый мужчина пролежал в подъезде восемь дней. На протяжении этого времени никто из жильцов не обратил внимание на лежащее тело, как и дворник при уборке подъезда. Вызвала стражей правопорядка уборщица лишь спустя сутки.

Приехавшие на место происшествия криминалисты выяснили — мужчина погиб в результате ножевого ранения. Сразу же начались поиски убийцы. Полицейским потребовался всего час на то, чтобы установить подозреваемого. Им оказался 38-летний сосед погибшего. По предварительной версии, мужчины вместе отмечали Новый год, после двух дней празднования между ними возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. После чего вынес его в подъезд и положил под лестницу.

- По версии следствия, убийство произошло еще 2 января. Потерпевший пришел в гости в квартиру обвиняемого, где мужчины стали распивать спиртное. Вечером в ходе возникшей ссоры обвиняемый нанес потерпевшему два удара ножом. После того как мужчина скончался, с целью скрыть преступление обвиняемый перенес его тело в подъезд и спрятал под лестницей на 1 этаже в зоне слабого освещения, в которую жильцы подъезда, как правило, не заходили, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО-Югре.