В Ханты-Мансийске 160 домов на несколько часов остались без воды

11 Янв. 2019 2019-01-11T09:46:01+03:00

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На наружных сетях водоснабжения 10 января в районе магазина «Еврострой» произошёл порыв. На период проведения аварийно-восстановительных работ производился постоянный подвоз питьевой воды.

Как сообщает администрация города Ханты-Мансийск, в течение трех часов «Водоканал» по резервным кольцевым водоводам восстановил централизованное водоснабжение более 160 домов в границах квартала улиц Шевченко, Строителей, Чехова и в «квадрате» улиц Чехова, Строителей, Дунина-Горкавича, района «Назымская». До вечера в этом участке оставались без воды 15 индивидуальных жилых домов. В 21.00 водоснабжение полностью восстановлено.

- Своевременно произведенный ремонт водопроводных колодцев, запорной арматуры позволил беспрепятственно воспользоваться резервной мощностью сетей водоснабжения, тем самым избежать серьезных последствий аварийной ситуации, - сообщил директор «Водоканала» Николай Молчанов.