С начала января в Нижневартовске на полигон вывезли 7,4 тысячи кубометров снега

11 Янв. 2019 2019-01-11T08:48:32+03:00

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Около 7,4 тысяч кубометров снега вывезено из города на специальный полигон за первую неделю января. Для сравнения, такого количества вывезенных осадков хватит чтобы заполнить 20 товарных вагонов – целый состав.

В первые дни нового года дорожники работали в штатном режиме, выезжая на уборку в две смены.

Транспорт САТУ, управляющих компаний и частных фирм чистил дороги и дворы, а также внутриквартальные проезды. За минувшие дни на очистку улично-дорожной сети города было выведено 329 единиц техники.

Вартовчане могут в режиме on-line отслеживать работу техники, осуществляющей уборку снега на городских дорогах. СНа интерактивной карте отображается геолокация грейдеров, самосвалов и другого транспорта МУП «САТУ». Такая же функция доступна на сайте «Наш Нижневартовск».

По вопросам вывоза снега необходимо обращаться в ЖЭУ или управляющую компанию по месту жительства. Там же можно узнать о графиках уборки снега во дворах. В праздничные выходные из микрорайонов силами управляющих компаний на специальный полигон отправлено более 3,5 тысяч кубометров снега – это примерно 250 Камазов.