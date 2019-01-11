С начала января в Нижневартовске на полигон вывезли 7,4 тысячи кубометров снега
Около 7,4 тысяч кубометров снега вывезено из города на специальный полигон за первую неделю января. Для сравнения, такого количества вывезенных осадков хватит чтобы заполнить 20 товарных вагонов – целый состав.
В первые дни нового года дорожники работали в штатном режиме, выезжая на уборку в две смены.
Транспорт САТУ, управляющих компаний и частных фирм чистил дороги и дворы, а также внутриквартальные проезды. За минувшие дни на очистку улично-дорожной сети города было выведено 329 единиц техники.
Вартовчане могут в режиме on-line отслеживать работу техники, осуществляющей уборку снега на городских дорогах. СНа интерактивной карте отображается геолокация грейдеров, самосвалов и другого транспорта МУП «САТУ». Такая же функция доступна на сайте «Наш Нижневартовск».
По вопросам вывоза снега необходимо обращаться в ЖЭУ или управляющую компанию по месту жительства. Там же можно узнать о графиках уборки снега во дворах. В праздничные выходные из микрорайонов силами управляющих компаний на специальный полигон отправлено более 3,5 тысяч кубометров снега – это примерно 250 Камазов.