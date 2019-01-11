2019-01-11T08:26:56+03:00
Общество

Сломанный багажник стал причиной задержки вылета самолета «Аэрофлот» из Нижневартовска

Представители авиакомпании организовали пассажирам горячее питание в столовой авиапредприятия
Алена Кульмухаметова
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Фото с из группы "Официальный Нижневартовск в соцсети ВКонтакте.Фото с из группы "Официальный Нижневартовск в соцсети ВКонтакте.
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Накануне, 10 января, в группе «Официальный Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте появилась информация о задержке рейса в Москву.

«Из Нижневартовска не может вылететь самолет авиакомпании «Аэрофлот» в Москву по техническим причинам: не срабатывает датчик закрытого положения люка багажного отделения. Лайнер должен был вылететь в 5.55 (мск), однако до сих пор находится на стоянке аэрокомплекса в столице Самотлора.

Как сообщили в ЕДДС Нижневартовска, среди тех, кто должен был улететь данным рейсом - 81 человек (в том числе 4 ребенка и 6 членов экипажа). Представители авиакомпании организовали пассажирам горячее питание в столовой авиапредприятия. Кроме того, 17 человек, в том числе 2 ребенка, были заселены в гостиницу. Остальные пассажиры направились по домам в Нижневартовск» – говорится в сообщении

По данным онлайн табло нижневартовского аэропорта, предварительно вылет рейса был намечен на 18 часов местного времени.

Затем вылет был перенесён на 20.00 (время местное).

Далее в 20.05 известно о том, что вылет намечен на 20.30 (время местное).

Самолет, по данным аэропорта "Шереметьево", вылетел из Нижневартовска в 19.39 (мск).

Отметим, два дня подряд компания "Аэрофлот" фигурирует в новостях. Ранее самолёт авиакомпании экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за плохого самочувствия пассажира.

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