Сломанный багажник стал причиной задержки вылета самолета «Аэрофлот» из Нижневартовска
Накануне, 10 января, в группе «Официальный Нижневартовск» в социальной сети ВКонтакте появилась информация о задержке рейса в Москву.
«Из Нижневартовска не может вылететь самолет авиакомпании «Аэрофлот» в Москву по техническим причинам: не срабатывает датчик закрытого положения люка багажного отделения. Лайнер должен был вылететь в 5.55 (мск), однако до сих пор находится на стоянке аэрокомплекса в столице Самотлора.
Как сообщили в ЕДДС Нижневартовска, среди тех, кто должен был улететь данным рейсом - 81 человек (в том числе 4 ребенка и 6 членов экипажа). Представители авиакомпании организовали пассажирам горячее питание в столовой авиапредприятия. Кроме того, 17 человек, в том числе 2 ребенка, были заселены в гостиницу. Остальные пассажиры направились по домам в Нижневартовск» – говорится в сообщении
По данным онлайн табло нижневартовского аэропорта, предварительно вылет рейса был намечен на 18 часов местного времени.
Затем вылет был перенесён на 20.00 (время местное).
Далее в 20.05 известно о том, что вылет намечен на 20.30 (время местное).
Самолет, по данным аэропорта "Шереметьево", вылетел из Нижневартовска в 19.39 (мск).
Отметим, два дня подряд компания "Аэрофлот" фигурирует в новостях. Ранее самолёт авиакомпании экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за плохого самочувствия пассажира.