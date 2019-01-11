2019-01-11T07:58:38+03:00
Происшествия

Предоплата жителя Югры за мотоцикл «Kawasaki Z100» ушла мошеннику

Мужчина пытался купить технику за копейки
Алена Кульмухаметова
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«Фейковый» сайт подвёл жителя Белоярского района. Мужчина совершил предоплату, а после прочитал отзывы клиентов.

- Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района обратился 40-летний местный житель с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Мужчина рассказал полицейским, что на одном из сайтов по продаже мототехники увидел объявление о продаже мотоцикла «Kawasaki Z100» по цене 76 тысяч рублей. Созвонившись с менеджером, пострадавший обговорил детали сделки и в качестве предоплаты перечислил деньги в сумме 12 тысяч рублей.

На следующий день югорчанин прочитать отзывы о сайте, однако, положительных сообщений он не нашел. Сайт оказался «фейковым». Заявитель предпринял попытку связаться с менеджером и отправил письмо по электронной почте с просьбой выслать трек-код транспортной компании на свой заказ.

В настоящее время ответ на письмо мужчина не получил, а сотовый телефон менеджера заблокирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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