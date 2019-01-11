2019-01-11T07:38:52+03:00
Общество

В Югре к Крещению готовят 52 купели

Места совершения обряда омовения должны быть оборудованы средствами спасения
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреФото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На сегодняшний день в Югре уже определены места проведения массовых крещенских купаний. Их выбрали с учётом пожеланий священнослужителей и требований специалистов по безопасности на водоёмах. Узнать побробно о местонахождении купелей можно на сайтах администраций муниципалитетов.

Сотрудники МЧС проверяют все места, где запланировано проведение обряда. Инспекторы ГИМС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Кроме того, на водоемах будут установлены специальные палатки, в которых можно будет переодеться и согреться, организовано дежурство спасателей, сотрудников МЧС и МВД, медицинских работников, представителей местных администраций.

- Требования, предъявляемые к организации и строительству крещенских купелей, строго регламентированы, - прокомментировал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления Игорь Лыткин. – Так, например, четко определена глубина купели, которая должна быть не более 1,2 – 1,8 метра, купель должна быть оборудована специальными трапами для спуска в воду и выхода из нее. Также места совершения обряда омовения должны быть оборудованы первичными средствами спасения. Основные работы по подготовке и проверке мест крещенских купаний будут проведены 17- 18 января.

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