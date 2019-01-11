В Нягани на «зебре» сбили пенсионерку

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:31:06+03:00

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За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек пострадал.

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина, случилось 10 января в Нягани.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 17:00 на проспекте Нефтяников водитель «ВАЗ», не уступил дорогу 61-летней женщине, переходящей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции за минувшие сутки задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 1 – за отказ от медицинского освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 11 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.