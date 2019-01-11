В Сургуте устранили последствия обильных осадков

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:59:04+03:00

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В Сургуте расчистили дороги после обильного снегопада. По информации синоптиков в начале этой недели за сутки в городе выпало более 50 сантиметров осадков — это почти в два раза выше нормы.

- Температура была минус 10-12 градусов Цельсия, за день до этого снегопад шёл достаточно интенсивно. За этот период необходимо оперативно очиститься, потому что после наступления температуры окружающего воздуха -30 и ниже, уже проблема. Работа машин и механизмов в данный период при таких отрицательных температурах достаточно затруднительна, — проинформировал Артур Нюдь, заместитель генерального директора компании «Северавтодор».

В администрации Сургута говорят, что к авральным работам службы были готовы, хотя и справлялись с трудом. На расчистку вывели почти весь резерв — около 120 единиц техники. Сперва силы бросили на центральные улицы, до периферии дошли не сразу. В итоге худо-бедно справились. Но вот гололедица никуда не делась.

Как сообщает «SiTV», если дорога на вид как стекло, это ещё не значит, что её не обработали. Просто большую часть городских магистралей посыпают песко-соляной смесью. Уже при -20 градусах она неэффективна и попросту сдувается с полотна.

- К сожалению, в бюджете города нет достаточного количества средств, чтобы обеспечить такими противогололёдными материалами и обрабатывать всю проезжую часть, весь объём улично-дорожной сети. На сегодняшний день обрабатываются таким противогололёдным материалом путепроводы, развязки, мосты, — уточнил Алексей Кононенко, начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог ДГХ администрации г.Сургута.