В Сургуте семь человек отравились угарным газом при пожаре в многоэтажке

11 Янв. 2019 2019-01-11T06:52:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Из подъезда пятиэтажного жилого дома спасатели эвакуировали 26 человек, семь из которых обратились за помощью к медикам.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре, звонок в диспетчерскую о пожаре в жилом доме на улице Московская поступил 10 января в 16 часов 14 минут.

Через шесть минут боевые расчеты 118-й пожарно-спасательной части прибыли на место вызова. По прибытии выяснилось, что горит квартира на первом этаже, подъезд заполнен плотным дымом. Войти в помещение без средств защиты органов дыхания невозможно.

- В ходе разведки было обнаружено, что в одной из комнат горящей квартиры находится женщина с ребенком, - рассказал начальник караула 118-й пожарно-спасательной части Виктор Лаврухин.

Пожарные, надев на женщину и ребенка специальные маски, немедленно эвакуировали их на свежий воздух.

Пожар был ликвидирован в течение 13 минут, огонь успел повредить квартиру на площади 30 квадратных метров. Причину пожара в настоящее время выясняют дознаватели, но, по предварительным выводам, к возгоранию могли привести нарушения при эксплуатации электрооборудования.

Позже стало известно, что семь жильцов самостоятельно обратились за медицинской помощью. По данным медработников, люди получили отравление продуктами горения, но госпитализированы не были, так как их состояние опасений не вызывает.