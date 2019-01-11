2019-01-11T06:44:56+03:00
Общество

Погода в Югре 11 января: -31 градус и изморозь

Местами по округу столбики термометров опустились до – 40 градусов
Алена Кульмухаметова
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В Югру пришли крепкие морозыВ Югру пришли крепкие морозыФото: Татьяна Коркина
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В пятницу, 11 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -28,-33 ºС, местами -21,-26 ºС.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днём: -29,-31 ºС.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: -38, -39 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и небольшой снег. Ветер юго-западный, западный, северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -30, -37 градусов.

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