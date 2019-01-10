2019-01-10T15:30:15+03:00
Общество

Жителям Югры разрешили собирать валежник в пяти километрах от населённых пунктов

Рубить лес при этом запрещается
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Собирать сухие упавшие сучья и ветви разрешили жителям Югры в лесах. Новый закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Согласно Лесного кодекса Российской Федерации югорчане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд и осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов.

Напомним, валежник – это остатки стволов деревьев, сучьев, лежащих на поверхности земли, образованные при естественном отмирании деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определен порядок сбора валежника.

В соответствии с указанным порядком заготовка валежника производится путем сбора без осуществления рубки лесных насаждений и лесосечных работ в течение всего года с соблюдением правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, правил лесовосстановления и правил ухода за лесами в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Сбор валежника разрешается на расстоянии до 5 километров от населенных пунктов и мест размещения помещений с печным отоплением.

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