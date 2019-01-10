2019-01-10T15:20:15+03:00
Спорт

Соболевы Андрей и Наталья из Югры вошли в десятку сильнейших сноубордистов мира

Прошли смешанные командные соревнования в параллельном слаломе
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В австрийском Бад-Гаштайне 8 и 9 января прошел этап Кубка мира по сноуборду. В состав сборной команды России вошли двое югорских спортсменов - Соболевы Андрей и Наталья.

По информации «Центра спортивной подготовки сборных команд Югры, в первый день по итогам квалификации борьбу в индивидуальных финальных заездах параллельного слалома продолжил Андрей Соболев, который дошел до 1/4 финала и, уступив 0.8 секунд серебряному призеру этих соревнований Дарио Кавизелю из Швейцарии, занял 7-е место в итоговом протоколе.

Накануне, 9 января, прошли смешанные командные соревнования в параллельном слаломе. В динамичных и крайне зрелищных заездах Андрей и Наталья дошли до 1/8 финала и замкнули десятку лидеров.

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