2019-01-10T14:57:21+03:00
Происшествия

Вартовчане приглашают на праздники незнакомцев, а после вызывают полицию

Гости ведут себя в гостях крайне буйно
Алена Кульмухаметова
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Полицейские Нижневартовска подвели итоги оперативной обстановки в период праздничных гуляний.

С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года сотрудниками полиции выявлено 36 преступлений из них большую часть составили кражи личного имущества, зарегистрировано 3 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За управление автотранспортом в нетрезвом состоянии задержано 6 водителей. Также в полицию по-прежнему обращаются горожане, которые пригласили в гости малознакомых людей, а затем пострадали от них. Незнакомцы начинали вести себя агрессивно. Разбираться с гостями пришлось полицейским.

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