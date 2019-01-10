Биатлонисты из Югры выступят на IV этапе кубка мира по биатлону и на кубке IBU

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:44:40+03:00

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В период с 7 по 13 января в Германии и Польше проходят два масштабных мероприятия для лучших биатлонистов всего мира.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры, в Оберхофе (Германия) пройдет Кубок мира по биатлону. В сборную команду России вошел Сучилов Семен из Нижневартовска.

Сегодня, 10 января, в программе этапа Кубка мира в 16:30 по московскому времени начнётся гонка спринтеров среди женщин. Завтра в это же время соревнуются мужчины. 12 января, в субботу в 14:45 – гонка преследования среди женщин, а в 17 часов среди мужчин.

Эстафета запланирована на 13 января.

В Дужники Здруй (Польша) пройдет IV этап Кубка IBU. В составе сборной команды России выступят Вадим Филимонов, Никита Поршнев, Анастасия Морозова и Елизавета Каплина.

В программе этапа Кубка IBU 12 январе первыми бегут спринт женщины, в этот же день мужчины. Соревнования продолжатся и 13 января.