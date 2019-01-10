В Нижневартовске с травкой задержан молодой человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T14:30:47+03:00

Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Ему грозит до 12 лет тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Югорчанина задержали в ходе рейда в на одной из улиц Нижневартовска. При нём обнаружили пакетик с интересным содержимым.

- Сотрудниками полиции Нижневартовска во время рейда на одной из улиц, был задержан 22-летний мужчина.

В ходе личного досмотра у югорчанина стражами порядка и изъят полимерный сверток с веществом растительного происхождения.

Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркотическим средством, общей массой более 3 граммов, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Ведется следствие.