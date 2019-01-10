2019-01-10T13:55:21+03:00
Общество

Югорчане с нарушением слуха могут пользоваться субтитрами на цифровом вещании

Для старых телевизоров потребуется цифровая приставка с поддержкой данного стандарта
Алена Кульмухаметова
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Возможность включения субтитров на обязательных общедоступных телеканалах предоставлена югорчанам в рамках перехода на цифровое эфирное вещание.

Субтитры доступны на «Первом канале», каналах «Россия-1», «НТВ», «Россия – Культура», «ТВ Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ», «Пятый канал».

Данная функция позволяет людям с нарушениями слуха иметь доступ к информации.

Использование субтитров возможно при применении соответствующего декодера. Для этого необходим телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Такая поддержка заложена во все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. Для телевизоров, не поддерживающих формат DVB-T2, помимо антенны, потребуется цифровая приставка с поддержкой данного стандарта.

Напомним, что с 3 июня Югра полностью переходит на «цифру» – аналоговое вещание федеральных каналов, входящих в состав мультиплексов, будет отключено. Региональные каналы и каналы, не входящие в состав мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Первый мультиплекс включает в себя «Первый канал», «Россию-1», «Россию-24», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый канал», «Россию – Культура», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр». Во второй пакет входят телеканалы «Рен ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и «Муз-ТВ».

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