У вартовчанина на Алтае отняли ружьё, косулю и внедорожник

10 Янв. 2019 2019-01-10T13:43:16+03:00

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Сотрудники отделения полиции по Крутихинскому району Алтайского края задержали жителя Нижневартовска, подозреваемого в незаконном отстреле самца сибирской косули на территории Алеусского заказника.

Как сообщает МВД России, житель города Нижневартовска приехал в гости к родственникам в Крутихинский район и 8 января отправился на охоту. В бору у села Долганка мужчина сначала совершил отстрел животного, а позже приехал, чтобы забрать добычу.

Вартовчанин дал признательные показания. Известно, что ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался. У него были изъяты туша косули, автомобиль УАЗ, охотничье огнестрельное ружье, сообщает МВД России.

По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота с причинением крупного ущерба на особо охраняемой природной территории».