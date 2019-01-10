2019-01-10T13:26:01+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдёт форум «Нефтяная столица»

В рамках деловой программы запланированы круглые столы
Алена Кульмухаметова
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Второй международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» пройдет в Ханты-Мансийске 21-22 февраля.

Портал правительства Югры сообщает, что в настоящее время ведется прием заявок от участников. Регистрация производится на официальном сайте мероприятия.

Отмечается, что в рамках деловой программы мероприятия запланированы круглые столы по актуальным проблемам топливно-энергетического комплекса, конкурс инновационных проектов, научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов под эгидой совета молодых ученых Российской академии наук «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов», международный нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова, а также специализированная выставка «Инновации. Развитие – 2019».

Кроме того, в ходе форума состоятся компетентностная олимпиада «Месторождение знаний», презентация корпоративных стандартов компаний-участниц форума «Кадры для ТЭК» и проекта «Международная медиаэкспедиция «Путь нефти».

Напомним, что первый международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» состоялся в Сургуте в феврале 2018 года.

Участниками мероприятия стали более 700 человек из 26 регионов России и 8 стран. На 12 секциях и 5 круглых столах было заслушано 198 докладов, представлено 33 конкурсные работы.

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