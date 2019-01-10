В Радужном инспектор Гостехнадзора выдавал разрешения на эксплуатацию без осмотра транспорта

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:31:59+03:00

Стражи порядка подозревают, что он это делал за взятки

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Бывший главный специалист - государственный инженер - инспектор Гостехнадзора Нижневартовского района и города Радужный обвиняется в служебном подлоге.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, инспектор, используя свои служебные полномочия из корыстной и личной заинтересованности, без проведения и принятия экзаменов изготовил и выдал официальные документы, связанные с управлением самоходными машинами.

Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статье «Служебный подлог».

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.