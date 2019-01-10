В Радужном инспектор Гостехнадзора выдавал разрешения на эксплуатацию без осмотра транспорта
Бывший главный специалист - государственный инженер - инспектор Гостехнадзора Нижневартовского района и города Радужный обвиняется в служебном подлоге.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, инспектор, используя свои служебные полномочия из корыстной и личной заинтересованности, без проведения и принятия экзаменов изготовил и выдал официальные документы, связанные с управлением самоходными машинами.
Прокуратура города направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по статье «Служебный подлог».
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.