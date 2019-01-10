Хантымансийцы занимаются благоустройством с помощью «Интерактивной карты города»

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:43:14+03:00

Сервис позволяет предложить свои идеи по улучшению жизни в окружном центре

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В четвертом квартале 2018 года посредством электронного сервиса «Интерактивная карта города» официального информационного портала Ханты-Мансийска поступило 56 сообщений от жителей окружного центра.

По данным управления организационной и контрольной работы администрации Ханты-Мансийска 20 просьб были исполнены, по 36 даны разъяснения.

Активнее всего хантымансийцы используют сервис «Улучшим наш город», в который за последние три месяца поступило 33 сообщения. В раздел «Дорожные проблемы» хантымансийцы направили 12 сообщений, в раздел «Правонарушения» - 6, в категорию «Несанкционированные свалки» поступило 5 замечаний.

Напомним, что сервис «Интерактивная карта города» позволяет жителям Ханты-Мансийска оперативно указать на основные городские проблемы, для совместного их решения, а также предложить свои идеи по улучшению жизни в окружном центре. В целом, за время работы интерактивного сервиса в 2018 году горожане отправили 193 сообщения, которые позволили решить 91, а разъяснить 95 сообщений.