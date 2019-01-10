Сургутские полицейские задержали вора из Тюмени с новым номером телефона

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:34:10+03:00

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Житель Сургута обратился в полицию с заявлением о краже с банковской карты порядка 8 тысяч рублей.

Полицейские установили, что заявитель при замене номера телефона, забыл отключить мобильный банк от старой сим-карты. Новому владельцу номера стали поступать смс-оповещения от банка о балансе банковского счета. Воспользовавшись подключенной услугой, подозреваемый перевел себе на счет деньги.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый житель Тюмени 1994 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.