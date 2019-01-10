В Ханты-Мансийске до купелей отправят бесплатные автобусы

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:20:11+03:00

Автобусы будут подъезжать каждые 30 минут Фото: Татьяна Коркина

Маршрут их движения можно увидеть на сайте администрации города

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В Ханты-Мансийске 19 января в Крещение автобусы будут возить верующих бесплатно от Главпочтамта до Иордани.

Как сообщается на сайте администрации города, первый автобус отравится от Гостиного двора в 10.30, от Иордани в 11 часов утра. Последний в 22.00 и 22.30 соотвественно. Интервал движения транспортных средств составляет 30 минут.

Автобусы представлены предпринимателем на безвозмездной основе в качестве благотворительной помощи Ханты-Мансийской Епархии и проезд по данному маршруту абсолютно бесплатный.

Государственные регистрационные знаки маршрутных транспортных средств: Мерседес – У085АУ 186, Форд Транзит – У845АС 186, контактный телефон – 89129002707 (89822017753).