Кафе «Вкус Востока» в Приобье могут закрыть за антисанитарию

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:59:50+03:00

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Штрафы и замечания по поводу антисанитарии и других многочисленных нарушений владелец кафе «Вкус Востока», расположенного в посёлке Приобье Октябрьского района злостно игнорирует.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры, в кафе инспекторами часто выявлялись нарушения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией кафе.

В декабре Октябрьским районным судом принято решение о признании действий индивидуального предпринимателя по предоставлению потребителям пгт. Приобье услуги общественного питания в кафе «Вкус Востока» ненадлежащего качества – незаконными.

Раннее деятельность указанного кафе решением суда приостанавливалось несколько раз с общим сроком 59 суток. А ещё неоднократно предприниматель привлекался к административной ответственности в виде штрафа, общая сумма которых в 2018 году составила более 30 тысяч рублей. Если предприниматель и дальше будет нарушать санитарное законодательство и права потребителей - это может привести к полному прекращению им деятельности в сфере общественного питания.