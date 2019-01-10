В ХМАО предприниматель за сломанный нос полицейского получил три года лишения свободы

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:49:26+03:00

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Очередная проверка вновь подтвердила факт ночной торговли алкоголем в одном из магазинов Нижневартовска. Полицейский начал составлять протокол, но приехал пьяный владелец торговой точки и напал на стража порядка.

Как сообщает следственный комитет Югры, в сентябре 2018 года сотрудники полиции и прокуратуры Нижневартовска проводили совместный рейд по торговым точкам, направленный на выявление нарушений при реализации алкогольной продукции.

Был выявлен факт продажи алкоголя ночью в торговом павильоне по улице Чапаева. Во время разбирательства и составления административного протокола в магазин приехал нетрезвый владелец торговой точки. Мужчина стал выталкивать сотрудника полиции из магазина, хватать за форму, а после ударил головой в лицо. Согласно медицинскому заключению у сотрудника полиции диагностирован закрытый перелом костей носа.

По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя расследовалось уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.