На Сургутской ГРЭС-2 случился пожар

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:46:10+03:00

На жизнеобеспечение города возгорание не повлияло

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Накануне паблики Сургута сообщил, что на ГРЭС-2 случился пожар. Очевидцы рассказали о большом количестве пожарных машин, спешащих к объекту и видимом задымлении.

К режимному объекту выехали 11 машин спецтехники. По предварительной версии, на предприятии загорелся один из высоковольтных кабелей.

Как сообщила пресс-служба ГРЭС-2, днём 9 января произошло короткое замыкание во время включения резервного насоса.

С внештатной ситуацией сами работники сумели разобраться ещё до приезда пожарных расчётов.

Станция работает в плановом порядке, на жизнеобеспечение города инцидент не повлиял. Причины короткого замыкания предстоит установить.