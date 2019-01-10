На Сургутской ГРЭС-2 случился пожар
Накануне паблики Сургута сообщил, что на ГРЭС-2 случился пожар. Очевидцы рассказали о большом количестве пожарных машин, спешащих к объекту и видимом задымлении.
К режимному объекту выехали 11 машин спецтехники. По предварительной версии, на предприятии загорелся один из высоковольтных кабелей.
Как сообщила пресс-служба ГРЭС-2, днём 9 января произошло короткое замыкание во время включения резервного насоса.
С внештатной ситуацией сами работники сумели разобраться ещё до приезда пожарных расчётов.
Станция работает в плановом порядке, на жизнеобеспечение города инцидент не повлиял. Причины короткого замыкания предстоит установить.