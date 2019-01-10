2019-01-10T10:46:10+03:00
Происшествия

На Сургутской ГРЭС-2 случился пожар

На жизнеобеспечение города возгорание не повлияло
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Накануне паблики Сургута сообщил, что на ГРЭС-2 случился пожар. Очевидцы рассказали о большом количестве пожарных машин, спешащих к объекту и видимом задымлении.

К режимному объекту выехали 11 машин спецтехники. По предварительной версии, на предприятии загорелся один из высоковольтных кабелей.

Как сообщила пресс-служба ГРЭС-2, днём 9 января произошло короткое замыкание во время включения резервного насоса.

С внештатной ситуацией сами работники сумели разобраться ещё до приезда пожарных расчётов.

Станция работает в плановом порядке, на жизнеобеспечение города инцидент не повлиял. Причины короткого замыкания предстоит установить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24