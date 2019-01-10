2019-01-10T12:53:20+03:00
Общество

В Нижневартовске газовые плиты заменяют на электрические

Это делается с согласия собственников
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Работа по замене бытовых газовых плит на электрические продолжается в Нижневартовске. Как сообщил главный инженер Жилищного треста №1 Александр Нарижный, управляющая компания ежегодно заключает договор со службой газа на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Дополнительные договоры на обслуживание плит заключают собственники.

- В настоящее время по 25-ти домам, которые находятся в ведении нашей управляющей компании, идет процесс голосования среди собственников о переходе на электропищеприготовление. Будет сформирован список домов, где в 2019-2020 годах будет осуществлен переход с газового на электрическое оборудование. Для того, чтобы принять решение о переходе «за» должны проголосовать не менее 2/3 собственников. В прошлом году была выделена субсидия из городского бюджета, и с газа на электричество было переведено 4 дома, - пояснил главный инженер управляющей компании.

Демонтаж газового оборудования и монтаж электрооборудования для вартовчан будет бесплатным. Затраты на покупку и доставку электрических плит в муниципальном жилье компенсируют средствами из городского бюджета. Собственники квартир будут приобретать электроплиты за свой счет.

- В этом году запланировано перевести с газа на электричество 16 домов. Это один дом в первом и 15 домов во втором микрорайонах, - подчеркнул начальник оперативно-информационного отдела ДЖКХ администрации города Константин Ушаков.

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