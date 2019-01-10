Четверых вахтовиков, пострадавших в жутком ДТП в Югре, выписали из больницы

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:57:35+03:00

Один человек до сих пор находится в тяжёлом состоянии

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Пострадавшие в ДТП 29 декабря идут на поправку. Об этом сообщает сайт правительства Югры.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Югры, динамика выздоровления положительная. Из Нефтеюганской окружной больницы выписали четырех человек, ещё 11 человек – на стационарном лечении.

- Восемь – в Сургутском травматологическом центре: один из них в тяжелом состоянии, один в средней степени тяжести. Трое находятся Нефтеюганской окружной больнице. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, – сказала заместитель директора департамента здравоохранения Югры Елена Касьянова.

Напомним, жуткая авария случилась 29 декабря на трассе в Нефтеюганском районе. В автобус с вахтовиками врезался большегруз. Погибли 6 человек, пострадали 18 пассажиров автобуса.