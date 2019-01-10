В Нижневартовске судят 8 подростков за угоны, кражи и нападения

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:05:48+03:00

На одном из угнанных автомобилей подросткам удалось уехать в Тюмень

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Более 20 человек пострадали от преступных действий 8 подростков из Нижневартовска. Вскоре они престанут перед судом по обвинению в угонах, кражах и совершении других преступлений.

По данным следственного комитета Югры, подростки совершили 37 преступлений, в числе которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества. Каждому обвиняется от 1 до 14 эпизодов.

С апреля по октябрь 2018 года компания подростков совершала угоны отечественных автомобилей в Нижневартовске, Сургуте и Пыть-Яхе, а также кражи – обвиняемые забирали оставленные в салонах деньги, сотовые телефоны, колонки и магнитолы.

В основном, подростки совершали угоны тех автомобилей, в замках зажигания которых имелись ключи, забытые владельцами.

На одном из угнанных автомобилей в Сургуте подросткам удалось уехать в Тюмень, где они были задержаны сотрудникам полиции. Один из автомобилей, угнанный в Нижневартовске, обвиняемые сожгли, надеясь таким образом скрыть совершенный угон.

Кроме этого, в мае двое обвиняемых напали на прохожую женщину в городе Нижневартовске, у которой пытались забрать сумку. Женщину спас очевидец, который спугнул преступников.

На момент совершения преступлений обвиняемым исполнилось от 14 до 16 лет. В ходе следствия четверым подросткам избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста. Однако, трое обвиняемых меру пресечения нарушили, в связи с чем суд заключил их под стражу.