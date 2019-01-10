В Нижневартовске экстренно приземлился самолёт из Красноярска

10 Янв. 2019 2019-01-10T09:03:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий рейсом из Красноярска в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Нижневартовска из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщается в группе "Официальный Нижневартовск" в социальной сети "ВКонтакте" 9 января поздним вечером.

- В Нижневартовске несколько минут назад отправили борт авиакомпании "Аэрофлот", летевший по маршруту Красноярск - Москва. Незапланированную посадку лайнеру пришлось сделать из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Как сообщили в ЕДДС города Нижневартовск, на взлетно-посадочной полосе самолет встречали врачи городского авиапредприятия. Они поднялись на борт Airbus A320 и, обследовав пассажира, выяснили, что у него повысилось давление. Мужчина принял решение продолжить свое путешествие. В 22.38 самолет поднялся в воздух и покинул аэропорт столицы Самотлора.

По уточнённым данным, поступившим от аэропорта в 8.20 минут 10 января, мужчина был госпитализирован в больницу Нижневартовска с гипертонией.

Согласно данным табло аэропорта "Шереметьево", рейс Красноярск-Москва совершил посадку в 00:05 по московскому времени. Задержка составила 1 час 25 минут.