Жителю Мегиона за убийство брата грозит 15 лет тюрьмы
Житель Мегиона ждёт вынесения приговора суда. За убийство родного брата ему грозит 15 лет тюрьмы.
Как сообщили следователи Лангепасского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета ХМАО-Югре, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Мегиона, обвиняемого в убийстве.
По версии следствия, в июле 2018 года между распивавшими алкогольные напитки братьями произошла ссора, в пылу которой обвиняемый нанес родному человеку удар ножом в живот. Смерть мужчины наступила от полученных ранений на месте происшествия.
Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.