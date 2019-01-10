2019-01-10T08:34:34+03:00
Происшествия

Жителю Мегиона за убийство брата грозит 15 лет тюрьмы

Ссора произошла во время застолья
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Житель Мегиона ждёт вынесения приговора суда. За убийство родного брата ему грозит 15 лет тюрьмы.

Как сообщили следователи Лангепасского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета ХМАО-Югре, накануне завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя города Мегиона, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в июле 2018 года между распивавшими алкогольные напитки братьями произошла ссора, в пылу которой обвиняемый нанес родному человеку удар ножом в живот. Смерть мужчины наступила от полученных ранений на месте происшествия.

Обвиняемый заключен под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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