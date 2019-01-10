Житель Нижневартовска снял с чужой банковской карты пять тысяч рублей

10 Янв. 2019 2019-01-10T12:12:51+03:00

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Полное доверие сыграло злую шутку с вартовчанином. Он отдал свою банковскую карту знакомому и был сильно удивлён, когда с нее списались пять тысяч рублей. Он обратился в полицию.

- В Нижневартовске полицейскими задержан подозреваемый в краже. 37-летний мужчина, воспользовавшись вверенной ему банковской картой, похитил со счета заявителя 5000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, -сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления, из них: уничтожение имущества и 3 кражи.