Во время проверок в Нижневартовске выявили неисправности газового оборудования

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:22:01+03:00

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Внеплановые проверки, направленные на безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах и частном жилом секторе завершаются в Нижневартовске.

Как сообщает администрация города, проверки проходят во всех муниципалитетах Югры по поручению Губернатора округа Натальи Комаровой в связи с недавней трагедией в Магнитогорске, где произошел взрыв газа.

- В состав специальной группы проверяющих вошли представители полиции, газовой службы, департамента ЖКХ администрации города, управления ГО и ЧС, пожарные. Поквартирный обход начался 2 января и продолжается до настоящего времени. Специалисты уже посетили 997 квартир, проинструктировали 1338 человек. В первую очередь специальным прибором проверяли, чтобы не было утечек газа. Из всех проверенных квартир нас не пустили только в одну. Все жители отнеслись с пониманием, предоставляли беспрепятственный доступ в помещения. Мероприятия с городской газовой службой будут продолжены. Повторно обойдем те квартиры, где не удалось застать собственников дома, - рассказал о предварительных итогах проверок заместитель директора Управления по делам ГО и ЧС в Нижневартовске Владимир Абашев.

Как добавили представители ведомства, во время рейдов было обнаружено и устранено несколько неисправностей газового оборудования в квартирах. Все случаи не представляли опасности. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам не пренебрегать такими ревизиями во избежание неприятных ситуаций, связанных с неисправностью газового оборудования.