За продолжение новогодних праздников житель Сургута попал в криминальную сводку

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:59:17+03:00

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Не хватила праздника в душе и денег в кармане на продолжение банкета у жителя Сургута. Мужчина решил взять алкоголь, не оплатив, и очень зря.

- В Сургуте мужчина, находясь в магазине по улице Быстринская, похитил алкогольную продукцию на сумму более 3000 рублей. Подозреваемый дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 31 преступление, раскрыто 22, из них: 2 факта причинения вреда здоровью, 3 факта незаконного оборота наркотических средств и 5 краж, в том числе 1 квартирная.