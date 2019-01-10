За минувшие сутки в Югре в 2 ДТП пострадали 5 человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:54:19+03:00

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На трассе в Нефтеюганском районе очередное столкновения с автобусом. На этот раз обошлось без погибших.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, в 07:40 на 753 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, произошло столкновение «ВАЗ», под управлением 35-летней водителя-женщины и микроавтобуса «Форд».

В результате ДТП, водитель и пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также пассажирка «Форда» доставлены в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства данного происшествия выясняются.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили ранения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 13 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.