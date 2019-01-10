Самые прилежные осужденные побывали с детьми на новогоднем утреннике в Сургуте

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:44:53+03:00

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Три женщины побывали на новогодних утренниках с детьми. Они смогли сфотографироваться у ёлки и даже подучили подарок от деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН ХМАО-Югры, шанс выбраться на ёлку был у самых трудолюбивых и послушных осужденных колонии-поселения в рамках реализации программы ФСИН России по защите материнства и детства.

Так, 2 января 2019 года осужденная вместе с мужем и пятилетней дочкой в сопровождении начальника отряда побывали в Сургутском Дворце искусств «Нефтяник» на новогоднем представлении.

Ранее, 28 декабря 2018 года двое женщин из колонии-поселения с детьми также побывали в Сургутском музыкально-драматическом театре на новогоднем представлении «Волшебник Изумрудного города».

Всего за 2018 год на участке колонии поселения Югры было организовано четыре мероприятия с участием детей осужденных женщин, пять раз осужденные посетили спектакли и концерты в учреждениях культуры города Сургута.