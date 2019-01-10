В Когалыме два медика получили травмы в ДТП на перекрёстке

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:29:18+03:00

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Звуковые сигналы и проблесковые маячки не заметил водитель «Ауди» и врезался в «скорую», спешащую на вызов к больному.

Как сообщает полиция Когалыма, ДТП случилось 1 января около 13 часов 20 минут на перекрестке улиц Прибалтийской и Бакинской. Водитель скорой медицинской помощи, двигаясь по улице Прибалтийской с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, не убедился, что ему не уступают дорогу другие участники движения. В спецмашину врезалась «Ауди» под управлением 37-летнего водителя, двигавшегося со стороны улицы Бакинской прямо по зеленому сигналу светофора.

В результате ДТП водитель и два медика скорой помощи получили телесные повреждения.