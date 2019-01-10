В Урае 81-летний жених взял в жёны невесту на 10 лет моложе

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:15:56+03:00

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Любви все возрасты покорны. Это доказала супружеская пара из города Урай. По информации отела ЗАГС города молодожёны дадут фору юным брачующимся: жениху 81 год, а невесте 71.

Пара отметила торжество в прошлом 2018 году. Также в ЗАГСе подсказали, что самой юной парой 2018 года признаны 19-летний юноша и его 17-летняя жена.

В целом отмечается положительная динамика в создании семейных союзов. В 2018 году количество зарегистрированных браков на 18% превысило количество расторгаемых браков. Наиболее востребованным месяцем у новобрачных оказался август, который был по-настоящему щедр на красивые даты. В эти летние дни в отделе ЗАГС города Урай было зарегистрировано 50 браков.