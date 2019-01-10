В Ханты-Мансийске обсудят вопросы информационной безопасности
В окружной столице Югры 14-15 февраля состоится вторая межрегиональная конференция «Безопасность информационных систем».
По информации портала правительства ХМАО, на одной площадке соберутся представители IT-сообщества, органов власти, муниципалитетов и федеральных профильных структур.
Участники обсудят широкий спектр вопросов: как отразить киберугрозы и нейтрализовать целевые кибератаки? Как тестировать корпоративную сеть на проникновение? Какое отечественное программное обеспечение обеспечит сетевую безопасность? Как закрыть доступ к личной или корпоративной информации? И какое программное обеспечение позволит решить все эти задачи?
Также в рамках мероприятия состоится совещание межрегиональной группы экспертов по вопросам обеспечения информационной безопасности в государственных информационных системах и критических информационных инфраструктурах.