В Когалыме до нового года вывезли 120 тысяч кубометров снега

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:45:30+03:00

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В Когалыме подсчитали, сколько снега удалось вывезти коммунальщикам в 2018 году. Результаты для города впечатляющие.

По информации администрации города, предприятие «Коммунспецавтотехника» вывезло с улиц и дворов Когалыма почти 120 тысяч кубометров снега. Руководитель предприятия Владимир Буланой отметил, что таких результатов удалось достичь за счет плановости работ и новой техники, приобретенной в октябре 2018 года.

С наступлением нового 2019 года уборка снега также является первоочередной задачей специалистов ответственных служб.

С 1 по 9 января на полигон уже вывезено почти 3000 кубометров снега. В праздничные дни работы были сосредоточены на патрульной очистке проезжай части, вывозе снега с территорий массового пребывания людей: парков и скверов, а также дворов нашего города.