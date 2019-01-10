Погода в Югре 10 января: -30 градусов и небольшой снег

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:37:55+03:00

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В четверг, 10 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер западных направлений 5-10 метров в секунду. Температура ночью воздуха днём составит -28,-33 ºС, местами -20,-25 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём: -28,-30 ºС.

В Сургуте ясная без осадков погода. Ветер западный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: -30, - 34 градуса.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха: -28, –32 градуса.