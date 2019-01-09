В Сургуте начали готовиться к Крещению

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:49:07+03:00

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Подготовка к православному празднику Крещение Господне, который отмечается 19 января идёт полным ходом в Сургуте.

Управление по делам ГО и ЧС Сургута сообщает, что в этом году будет организовано 7 зон для купания. На самом популярном у сургутян водоёмов между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом будет дежурить группа из спасателей, бригада скорой помощи и полицейские. В целях безопасности верующих, на входе к купели будут выставлены рамки металлодетекторов.

Также купели планируются на территории Преображенского собора, около храмов Георгия Победоносца, Николая Чудотворца. Окунуться можно будет также и у храмов в честь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих радость» и Святителя Луки Крымского.