В Радужном директор использовал сотрудников предприятия в качестве рабов

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:30:21+03:00

Под угрозой увольнения он заставлял делать ремонт его квартиры

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«Поймал звезду» экс-директор одного из предприятий города Радужный. Мужчина использовал сотрудников в качестве рабов. Отказ подчиниться грозил увольнением.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, накануне Радужнинский городской суд признал виновным бывшего директора предприятия в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения.

С января по март 2017 года под угрозой увольнения директор освобождал работников предприятия от исполнения трудовых обязанностей и принудительно направлял их на ремонтные работы в свою личную квартиру, а также за строительными материалами на служебном автотранспорте.

В табеле рабочего времени за январь-март 2017 года он проставлял «галочки», зная, что сотрудники находятся на работах в его квартире, а не на предприятии.

Также с января 2015 года по март 2017 года директор незаконно установил в своей личной квартире изделия и товары, приобретенные за счет средств предприятия.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 340 тысяч рублей.