В Урае в 2018 году чаще рождались мальчики

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:11:44+03:00

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В отделе ЗАГС администрации Урая в 2018 году зарегистрировано рождение 507 малышей, большинство из которых – мальчики.

Как сообщает портал администрации города Урай, первенцы появились в 164 семьях, второй ребенок родился у 191 семейной пары, третьи и последующие дети появились в 152 семьях. Приятные «сюрпризы» минувший год преподнес шести супружеским парам. В таких семьях появились двойняшки.

Самыми популярными именами стали Иван, Артем, Александр, Михаил, София, Виктория, Екатерина. Среди жителей города появились девочки и мальчики, имена которых в последнее время часто не услышишь. Эти имена были популярны в 70-е годы прошлого столетия: Валентина, Ирина, Светлана, Татьяна, Сергей, Николай, Петр, Юрий, Игорь.