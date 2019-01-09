Алкоголь стал причиной двух убийств в Югре

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:47:55+03:00

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Неумение культурно отдыхать стало причиной убийств в поселке Берёзово и в Ханты-Мансийске. Преступники задержаны, а их жертвы оказались в могиле.

По информации следственного комитета Югры, в поселке Берёзово 30 декабря в одной из квартир по улице Ленина было обнаружено тело 29-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями. По подозрению в совершении убийства задержан 36-летний житель поселка. Ему предъявлено обвинение, и мужчина заключен под стражу. Из показаний обвиняемого следует, что убийство произошло на фоне совместного употребления спиртного.

Второе убийство зарегистрировано 1 января в одном из домов в городе Ханты-Мансийске. Тело 57-летнего мужчины было обнаружено с признаками насильственной смерти. По версии следствия, в новогоднюю ночь между двумя знакомыми произошла ссора, во время которой подозреваемый нанес телесные повреждения потерпевшему, от которых последний скончался. Все обстоятельства преступления устанавливаются.