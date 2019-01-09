Аэропорт Нижневартовска носит имя Виктора Муравленко

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:31:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Международному аэропорту Нижневартовска было присвоено имя известного нефтяника Виктора Муравленко. Во втором туре голосования присвоение данного имени поддержали 58% проголосовавших или 30 268 человек.

Отметим, проект «Великие имена России» стал одним из самых масштабных явлений общественной жизни 2018 года. Конкурс проходил с 11 октября по 23 декабря. В выдвижении имен и финальном голосовании по выбору победителей приняли участие 6,2 млн человек по всей стране.

По итогам конкурса определены 46 имен, которые будут присвоены аэропортам в 39 регионах страны, включая столичные. В список победителей вошли представители разных эпох и рода занятий, в том числе: 14 представителей культуры, 9 ученых и инженеров, 7 летчиков и космонавтов, 7 государственных и общественных деятелей, 6 первооткрывателей и исследователей, 3 полководца и военных героя. Все эти имена составляют славу Отечества. Они найдут отражение в дизайне пассажирских терминалов и мемориальных экспозициях аэропортов.