За измену житель Сургута потребовал с любовника жены деньги и автомобиль

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:58:30+03:00

Горе-возлюбленный всё отдал и пошёл в полицию

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Подзаработать на измене неверной супруги решил житель Сургута. Ему почти это удалось, однако любовник обратился в полицию

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 24-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».

В полицию обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что на протяжении некоторого времени состоял в близких отношениях с одной из знакомых. После того как супруг узнал о связи, он начал требовать деньги за моральный вред. Испугавшись, потерпевший передал последнему 70 тысяч рублей, автомобиль ВАЗ «2114» и документы на авто.

Оперативники задержали обманутого мужа. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 24-летний мужчина.

В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.