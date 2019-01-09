За измену житель Сургута потребовал с любовника жены деньги и автомобиль
Подзаработать на измене неверной супруги решил житель Сургута. Ему почти это удалось, однако любовник обратился в полицию
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 24-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».
В полицию обратился 24-летний местный житель, который сообщил, что на протяжении некоторого времени состоял в близких отношениях с одной из знакомых. После того как супруг узнал о связи, он начал требовать деньги за моральный вред. Испугавшись, потерпевший передал последнему 70 тысяч рублей, автомобиль ВАЗ «2114» и документы на авто.
Оперативники задержали обманутого мужа. Им оказался ранее судимый за совершение тяжких преступлений 24-летний мужчина.
В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.