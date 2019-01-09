В Мегионе родителей за пытки семилетнего сына электрошокером лишили прав

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:53:24+03:00

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Страшные годы пришлось пережить семилетнему мальчугану из Мегиона от родных людей. Родители не занимались воспитанием сына должным образом и при этом истязали его. Даже следователи были шокированы тем, как измывались над ребёнком родные ему люди.

Как сообщает следственный комитет Югры, родители систематически избивали маленького сына и даже пытали его электрошокером и другими подручными средствами. Издевательства над малышом выявили инспекторы отделения по делам несовершеннолетних во время профилактического рейда.

За истязания ребёнка родителям-извергам грозит 7 лет лишения свободы. Мальчика передали под опеку бабушке.

Следствие полагает, что совершению преступления в отношении ребенка способствовало ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками компетентных органов системы профилактики.