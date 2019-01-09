В Ханты-Мансийске состоится первенство Югры по биатлону

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске встречают юных биатлонистов. С 11 по 15 января пройдут первенство округа среди юношей и девушек.

Департамент физической культуры и спорта Югры сообщает, что на состязания приедут около 100 спортсменов из Ханты-Мансийска, Нягани, Урая, Нижневартовска, Нефтеюганска, Кондинского, Березовского, Октябрьского и Сургутского районов.

Биатлонисты будут выявлять лучших в индивидуальной гонке и спринте. 13 января на старт выйдут юноши 2002-2003 года рождения, которым предстоит преодолеть дистанцию в 10 км, а старшим товарищам по команде — 12,5 км. В этот же день в гонке примут участие и девушки, которые пройдут дистанцию в 6 км и 7,5 км соответственно. На следующий день, 15 января, спортсмены будут соревноваться в спринте. Девушки пробегут отрезок в 4,5 км и 6 км, а юноши 6 км и 7,5 км в соответствии со своей возрастной категорией.

Отметим, биатлонисты будут отобраны не только на окружную Спартакиаду, но и на второй этап IX зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Спортсмены, показавшие лучшие результаты, примут участие в Первенстве УрФО, которое пройдет с 29 января по 4 февраля в Екатеринбурге.