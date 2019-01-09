В Лангепасе осуждены четыре человека за заказное убийство сотрудника нефтегазодобывающей компании

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:00:00+03:00

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Четыре жителя ХМАО и Тюменской области признаны виновными в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщает следственный комитет Югры, утром 12 апреля 2017 года в Лангепасе на пешеходном переходе был сбит сотрудник подразделения безопасности нефтегазодобывающей компании. С места происшествия автомобиль скрылся. В дальнейшем было установлено, что ДТП не было несчастным случаем, на жизнь потерпевшего было совершено покушение в связи с его деятельностью по пресечению хищения нефти с месторождений.

Убийство не было доведено до конца по стечению обстоятельств - удар автомобиля пришелся по касательной, поскольку рядом с потерпевшим находился еще один пешеход, а на другой полосе дороги проезжал автомобиль. Мужчина самостоятельно дошел до офиса, откуда вызвал скорую помощь. Его здоровью причинен легкий вред.

Следствием было установлено, что обвиняемые разработали план преступления, организовали наблюдение за потерпевшим для установления пути его следования от дома до работы, определили для себя, что убийство должно выглядеть как ДТП, с этой целью приобрели недорогой автомобиль.

Приговором суда все подсудимые признаны виновными, трое из них осуждены к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев, один - на срок 8 лет 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строго режима.